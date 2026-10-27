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Кафанов не считает победу Симона над Сафоновым справедливой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов не уступал Унаю Симону по основным критериям голосования за "Трофей Льва Яшина".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
По мнению специалиста, при определении лучшего вратаря мира организаторы должны были уделить больше внимания достижениям россиянина и его вкладу в успехи парижского клуба.

"В расчёт комиссия брала индивидуальные показатели, решающий вклад в успехи команды, достижения клуба. Здесь у Уная Симона они точно не лучше, чем у нашего голкипера!" — заявил Кафанов.

Тренер напомнил о четырех отраженных Сафоновым пенальти в серии за Межконтинентальный кубок и предположил, что на выбор победителя повлиял успех сборной Испании на чемпионате мира.

При этом Кафанов высоко оценил четвертое место россиянина.

"Но даже при всём при этом Матвей — четвёртый вратарь в мире, и это огромное достижение и признание его личных заслуг, нашей вратарской школы и России. Спасибо, Матвей!" — подчеркнул специалист.

Победителем голосования France Football стал Унай Симон из "Атлетика". Второе место занял Давид Райя, третье — Тибо Куртуа. Сафонов впервые попал в число номинантов на награду.

В сезоне-2025/26 российский голкипер выиграл с "ПСЖ" чемпионат и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Источник: "РБ Спорт"

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