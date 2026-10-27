Кафанов не считает победу Симона над Сафоновым справедливой

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"В расчёт комиссия брала индивидуальные показатели, решающий вклад в успехи команды, достижения клуба. Здесь у Уная Симона они точно не лучше, чем у нашего голкипера!" — заявил Кафанов.