Кафанов не считает победу Симона над Сафоновым справедливой

"В расчёт комиссия брала индивидуальные показатели, решающий вклад в успехи команды, достижения клуба. Здесь у Уная Симона они точно не лучше, чем у нашего голкипера!" — заявил Кафанов.
Тренер напомнил о четырех отраженных Сафоновым пенальти в серии за Межконтинентальный кубок и предположил, что на выбор победителя повлиял успех сборной Испании на чемпионате мира.
При этом Кафанов высоко оценил четвертое место россиянина.
"Но даже при всём при этом Матвей — четвёртый вратарь в мире, и это огромное достижение и признание его личных заслуг, нашей вратарской школы и России. Спасибо, Матвей!" — подчеркнул специалист.
Победителем голосования France Football стал Унай Симон из "Атлетика". Второе место занял Давид Райя, третье — Тибо Куртуа. Сафонов впервые попал в число номинантов на награду.
В сезоне-2025/26 российский голкипер выиграл с "ПСЖ" чемпионат и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Источник: "РБ Спорт"