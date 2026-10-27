Бушманов усомнился в чемпионских амбициях "Спартака": каждый год одно и то же

"Если честно, пока не хочется ничего прогнозировать в контексте "Спартака" — каждый год одно и то же. Да и сейчас у нас такой чемпионат, что каждый тур новый лидер", — заявил Бушманов.
В то же время эксперт не исключает, что московский клуб сможет побороться за титул, поскольку отставание от первого места остается незначительным.
"Конечно, шансы у них есть, но сейчас все очень непредсказуемо. До первого места всего 4 очка, поэтому ничего критичного нет для "Спартака" сейчас", — добавил он.
После 12 туров "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России, набрав 23 очка. От лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на четыре балла.
Rusfootball.info