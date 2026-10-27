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Бушманов усомнился в чемпионских амбициях "Спартака": каждый год одно и то же

Экс-футболист московского "Спартака" Евгений Бушманов в беседе с Rusfootball.info высказался о шансах команды на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Бушманова, предсказать итоги чемпионской гонки сейчас практически невозможно. При этом бывший игрок красно-белых отметил, что ситуация вокруг "Спартака" повторяется из сезона в сезон.

"Если честно, пока не хочется ничего прогнозировать в контексте "Спартака" — каждый год одно и то же. Да и сейчас у нас такой чемпионат, что каждый тур новый лидер", — заявил Бушманов.

В то же время эксперт не исключает, что московский клуб сможет побороться за титул, поскольку отставание от первого места остается незначительным.

"Конечно, шансы у них есть, но сейчас все очень непредсказуемо. До первого места всего 4 очка, поэтому ничего критичного нет для "Спартака" сейчас", — добавил он.

После 12 туров "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России, набрав 23 очка. От лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на четыре балла.

Rusfootball.info

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