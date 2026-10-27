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"Челябинск" уволил главного тренера

"Челябинск" сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды.
Фото: ФК "Челябинск"
Как сообщает пресс-служба "Челябинска", контракт с Романом Пилипчуком расторгнут по обоюдному согласию. Также клуб покидают Дмитрий Мичков и Иван Пилипчук, которые входили в штаб главного тренера.

В нынешнем сезоне "Челябинск" одержал 4 победы, трижды сыграл вничью и потерпел 8 поражений в 15 турах Первой лиги. Команда набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, находясь в двух баллах от зоны вылета.

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