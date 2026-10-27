Как сообщает пресс-служба "Челябинска", контракт с Романом Пилипчуком расторгнут по обоюдному согласию. Также клуб покидают Дмитрий Мичков и Иван Пилипчук, которые входили в штаб главного тренера.
В нынешнем сезоне "Челябинск" одержал 4 победы, трижды сыграл вничью и потерпел 8 поражений в 15 турах Первой лиги. Команда набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, находясь в двух баллах от зоны вылета.
"Челябинск" уволил главного тренера
"Челябинск" сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды.
Фото: ФК "Челябинск"