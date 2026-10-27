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Роналду включили в расширенную заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи - источник

По информации источника, нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вошел в расширенную заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи Лиги наций, несмотря на недавний конфликт с главным тренером Жорже Жезушем.
Фото: Reuters
Как сообщает Record, 41-летний форвард рассматривается для участия в предстоящих встречах национальной команды. Окончательный состав португальцев Жезуш объявит 6 ноября.

В сентябре Роналду остался на скамейке запасных в матче против Норвегии (2:1), после чего самовольно покинул расположение сборной перед игрой с Данией. Позднее нападающий обвинил тренера в нарушении договоренностей об игровом времени, но принес извинения партнерам и болельщикам.

19 октября дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии дисквалифицировал футболиста на 30 дней и оштрафовал на 255 евро. Срок отстранения истекает 30 октября, поэтому Роналду сможет сыграть в ноябрьских матчах.

Португалия встретится с Данией 14 ноября и Уэльсом 17 ноября. Роналду остается рекордсменом национальной команды по количеству матчей (234) и забитых мячей (146).

Источник: Record

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