Китайский клуб готов платить Жиру 10 миллионов евро в год

Нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в Китае.Как сообщает L'Equipe, "Далянь Ифан" хочет заполучить 32-летнего француза.Китайский клуб готов платить игроку сборной Франции 10 миллионов евро в год.