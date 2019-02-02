Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут22:45Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

Новости партнеров

Китайский клуб готов платить Жиру 10 миллионов евро в год

Нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает L'Equipe, "Далянь Ифан" хочет заполучить 32-летнего француза.

Китайский клуб готов платить игроку сборной Франции 10 миллионов евро в год.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Челси Жиру АПЛ
Сегодня, 06:01
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