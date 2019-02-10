Конечно, "Сити" намного сильнее "Арсенала". Погоня за "Ливерпулем" продолжается

Во втором матче подряд соперники «Ман Сити» не могут сдержать Агуэро хотя бы минуту – Кун снова забил сразу, но на этот раз его команда уверенно победила.

Агуэро неудержим

City 3-1 Arsenal, e o Guardiola tava como?pic.twitter.com/Kx6ndp3Rn9 — Fail Futebol (@Fail_Futebol) February 3, 2019

Чемпионат Англии



25 тур



"Манчестер Сити" – "Арсенал" 3:1



Голы: Агуэро, 1, 44, 61, Косельни, 11

Хотя следовало ожидать скорее обратной ситуации. Однако Лапорта на старте матча трудно было называть центральным защитником: он уже на первой минуте поднялся в прессинг к чужой штрафной, отобрал мяч у Ивоби и отдал голевую передачу на Агуэро. Уокер, изначально как раз крайний защитник, подключался реже Эмерика.Эмери же, вопреки предполагаемой расстановке, Монреаля сделал не третьим центральным, а полноценным левым защитником, Колошинац же был отправлен в полузащиту. Босниец в первом тайме нередко оказывался в чужой штрафной, но испытывал проблемы в завершении атак.Травма Бельерина ощутимо ударила по «Арсеналу»: без быстрого испанца Эмери остался с возрастным Лихштайнером на правом фланге обороны. Два номинальных защитника, как я уже отмечал, играли на противоположной бровки, с которой, несмотря на старания Бернарду Силвы, моментов пришло немного.Зато слева Стерлинг успешно разрывал Лихштайнера, которого ещё и Ивоби со своей потерей на первой минуте подвёл. В итоге все три гола пришли к Агуэро именно с левого фланга.С возвращением Кевина де Брёйне миниатюрный португалец начал терять место в основе, но сегодня Пеп придумал ему новую роль. Любопытно, что Силва стал одним из вдохновителей голевой атаки на старте матча, продравшись с мячом в штрафную слева, но весь матч провёл на правом фланге. В первом тайме «Сити» вообще располагался довольно свободно: Агуэро мог отойти на фланг, постоянно запутывал перемещениями де Брёйне.Ставка на Бернарду справа сыграла косвенно: Стерлинг провёл потрясающий матч как раз на позиции, которую обычно занимает Сане. Лерой, в отличие от Силвы, не смог бы сыграть на противоположном фланге, а вот Стерлинг чувствовал себя великолепно.Вроде бы и силы на первой минуте есть, и на разборе соперника Эмери наверняка обращал внимание на необходимость включиться с первой минуты, но быстрее Агуэро в этом сезоне забил только… сам же он в предыдущем туре. В Ньюкасле это не пошло на пользу «Сити»: Пеп требовал игроков проснуться, но добудиться не вышло даже в перерыве.На этот раз «горожане» тоже распорядились преимуществом не эталонно: позволили «Арсеналу» сравнять счёт со стандарта и сбавили, на протяжении минут 20-30 лондонцы смотрелись уверенно и чуть ли не острее соперника. Но потом случился гол имени Гюндогана.Зато на этот раз Пеп эффективно поговорил с парнями в раздевалке: во втором тайме «Арсенала» на поле просто не осталось. Хотя Гвардиола всё равно находил поводы для психопатства.Можно говорить, что гостей прибил гол, который Агуэро забил рукой, но из логики игры он вытекал, а в руку Куну попал случайно – момент аргентинец должен был завершать и без неё. Перед тем, как сделать счёт 3:1, «Сити» доминировал на протяжении 15 минут, после чего «Арсенал» смирился со своей участью. Показанный ближе к концу матча титр со статистикой ударов после перерыва (13:0) красноречив.Победа «Сити» логична, а вот отсутствие фамилии бельгийца на табло – не совсем. Де Брёйне очень хотел забить в большом матче, нанёс 4 удара после перерыва, но пока исполнение прихрамывает. Но главное для Пепа, чтобы КДБ набрал форму к четвертьфиналу Лиги чемпионов – «Шальке» пройдут и без него, а вот далее Кевин должен будет тащить команду, большинство игроков которой сыграло намного больше матчей, чем он. Усталость накопится, а вот бельгиец должен будет зажигать.«При третьем голе я подумал, что мяч ударился мне в грудь, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука», – признался Агуэро после матча. Но в любом случае супербомбардир забил в четвёртом матче подряд, хотя перед началом сезона не все считали его фаворитом борьбы за место в основе с Габи Жезусом.За месяц у мужчины 7 голов в 7 матчах, он совсем немного отстаёт от Обамеянга и Салаха при меньшем количестве сыгранных матчей, а до рекорда Алана Ширера по количеству хет-триков в АПЛ остался всего один – сейчас на счету аргентинца 10. Но больше его волнует цифра отрыва «Ливерпуля» – завтра команда Клоппа едет к «Вест Хэму».Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Де Брёйне (Марез, 87), Бернарду, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 81).Лено, Лихтштайнер, Колашинац (Денис Суарес, 67), Мустафи (Мавропанос, 80), Монреаль, Косельни, Торрейра, Гюэндузи, Ивоби (Рэмси, 67), Обамеянг, Ляказетт.Торрейра, 40, Гюндоган, 65