Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
Манчестер Сити (Англия)
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Манчестер
Сити
|3 - 103.02.19
|Арсенал
Арсенал (Англия)
|Хаддерсфилд
|09.02.19
|Арсенал
|Манчестер
Сити
|3 - 103.02.19
|Арсенал
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Конечно, "Сити" намного сильнее "Арсенала". Погоня за "Ливерпулем" продолжается
Во втором матче подряд соперники «Ман Сити» не могут сдержать Агуэро хотя бы минуту – Кун снова забил сразу, но на этот раз его команда уверенно победила.
Агуэро неудержим
Хотя следовало ожидать скорее обратной ситуации. Однако Лапорта на старте матча трудно было называть центральным защитником: он уже на первой минуте поднялся в прессинг к чужой штрафной, отобрал мяч у Ивоби и отдал голевую передачу на Агуэро. Уокер, изначально как раз крайний защитник, подключался реже Эмерика.
Эмери же, вопреки предполагаемой расстановке, Монреаля сделал не третьим центральным, а полноценным левым защитником, Колошинац же был отправлен в полузащиту. Босниец в первом тайме нередко оказывался в чужой штрафной, но испытывал проблемы в завершении атак.
Усиление у Эмери слева, а катастрофа – справа
Травма Бельерина ощутимо ударила по «Арсеналу»: без быстрого испанца Эмери остался с возрастным Лихштайнером на правом фланге обороны. Два номинальных защитника, как я уже отмечал, играли на противоположной бровки, с которой, несмотря на старания Бернарду Силвы, моментов пришло немного.
Зато слева Стерлинг успешно разрывал Лихштайнера, которого ещё и Ивоби со своей потерей на первой минуте подвёл. В итоге все три гола пришли к Агуэро именно с левого фланга.
Сане в запасе, Бернарду – в основе
С возвращением Кевина де Брёйне миниатюрный португалец начал терять место в основе, но сегодня Пеп придумал ему новую роль. Любопытно, что Силва стал одним из вдохновителей голевой атаки на старте матча, продравшись с мячом в штрафную слева, но весь матч провёл на правом фланге. В первом тайме «Сити» вообще располагался довольно свободно: Агуэро мог отойти на фланг, постоянно запутывал перемещениями де Брёйне.
Ставка на Бернарду справа сыграла косвенно: Стерлинг провёл потрясающий матч как раз на позиции, которую обычно занимает Сане. Лерой, в отличие от Силвы, не смог бы сыграть на противоположном фланге, а вот Стерлинг чувствовал себя великолепно.
Быстрый гол снова не пошёл «Сити» на пользу?
Вроде бы и силы на первой минуте есть, и на разборе соперника Эмери наверняка обращал внимание на необходимость включиться с первой минуты, но быстрее Агуэро в этом сезоне забил только… сам же он в предыдущем туре. В Ньюкасле это не пошло на пользу «Сити»: Пеп требовал игроков проснуться, но добудиться не вышло даже в перерыве.
На этот раз «горожане» тоже распорядились преимуществом не эталонно: позволили «Арсеналу» сравнять счёт со стандарта и сбавили, на протяжении минут 20-30 лондонцы смотрелись уверенно и чуть ли не острее соперника. Но потом случился гол имени Гюндогана.
Зато на этот раз Пеп эффективно поговорил с парнями в раздевалке: во втором тайме «Арсенала» на поле просто не осталось. Хотя Гвардиола всё равно находил поводы для психопатства.
City 3-1 Arsenal, e o Guardiola tava como?pic.twitter.com/Kx6ndp3Rn9— Fail Futebol (@Fail_Futebol) February 3, 2019
«Арсенал» боролся, но всего лишь тайм
Можно говорить, что гостей прибил гол, который Агуэро забил рукой, но из логики игры он вытекал, а в руку Куну попал случайно – момент аргентинец должен был завершать и без неё. Перед тем, как сделать счёт 3:1, «Сити» доминировал на протяжении 15 минут, после чего «Арсенал» смирился со своей участью. Показанный ближе к концу матча титр со статистикой ударов после перерыва (13:0) красноречив.
Де Брёйне возвращается. Но пока не вернулся
Победа «Сити» логична, а вот отсутствие фамилии бельгийца на табло – не совсем. Де Брёйне очень хотел забить в большом матче, нанёс 4 удара после перерыва, но пока исполнение прихрамывает. Но главное для Пепа, чтобы КДБ набрал форму к четвертьфиналу Лиги чемпионов – «Шальке» пройдут и без него, а вот далее Кевин должен будет тащить команду, большинство игроков которой сыграло намного больше матчей, чем он. Усталость накопится, а вот бельгиец должен будет зажигать.
Unstoppable!
«При третьем голе я подумал, что мяч ударился мне в грудь, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука», – признался Агуэро после матча. Но в любом случае супербомбардир забил в четвёртом матче подряд, хотя перед началом сезона не все считали его фаворитом борьбы за место в основе с Габи Жезусом.
За месяц у мужчины 7 голов в 7 матчах, он совсем немного отстаёт от Обамеянга и Салаха при меньшем количестве сыгранных матчей, а до рекорда Алана Ширера по количеству хет-триков в АПЛ остался всего один – сейчас на счету аргентинца 10. Но больше его волнует цифра отрыва «Ливерпуля» – завтра команда Клоппа едет к «Вест Хэму».
Чемпионат Англии
25 тур
"Манчестер Сити" – "Арсенал" 3:1
Голы: Агуэро, 1, 44, 61, Косельни, 11
25 тур
"Манчестер Сити" – "Арсенал" 3:1
Голы: Агуэро, 1, 44, 61, Косельни, 11
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Де Брёйне (Марез, 87), Бернарду, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 81).
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Колашинац (Денис Суарес, 67), Мустафи (Мавропанос, 80), Монреаль, Косельни, Торрейра, Гюэндузи, Ивоби (Рэмси, 67), Обамеянг, Ляказетт.
Предупреждения: Торрейра, 40, Гюндоган, 65
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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