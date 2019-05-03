Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Андрей Павелко: Жуниор Мораес уже доказал, что является патриотом Украины

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА об игре Жуниора Мораеса за сборную страны.

Бразилец сменил спортивное гражданство и принял участие в двух отборочных матчах Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). Федерации обеих стран подали жалобы в УЕФА, усмотрев нарушения при оформлении украинского гражданства Мораесу. Сегодня стало известно, что жалобы отклонены, и право выступать Мораеса за сборную признано законным.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Это победа Мораеса и всего украинского футбола!

Мы всегда будем до последнего защищать сборную и ее игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является патриотом сборной. В то время, как многие футболисты покинули Украину после начала войны на Донбассе, Мораес остался верен своей стране, выбрав ее новой родиной для семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства. Таким образом, Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков сборной!

Браво, Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-желтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!" - написал Павелко в Фейсбуке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павелко Мораес
Сегодня, 16:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 17:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как называется сплит клиники и цирка? Вот это и есть определение их патриотизма.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:27)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Таких патриотов длинного доллара где хошь найти можно. У нас их полсборной этих патриотов из Бразилии...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 17:11)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
...выбрав ее новой родиной для семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства.

Я даже знаю целое государство, большинство граждан которого сделало подобный выбор. И не одно такое.
И - ничего, живут как-то.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 16:48)
  • +5
  •  (5)

Цитата: sraptakpain
как патриотизм связан с регламентом?

никак, но хохлы есть хохлы, украинцев это не касается
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 16:48)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
смешно ...
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:45)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
как патриотизм связан с регламентом?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама