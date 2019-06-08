Артем Дзюба: сколько теперь рекорд продержится? Долго, если Гибралтар не попадется

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал собственные четыре мяча в ворота сборной Сан-Марино (9:0), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Насколько важно, что обошел по количеству голов Аршавина и Карпина?

- Приятно быть в такой компании, но главное на сегодня, что мы очень сконцентрированно провели матч, потому что Сан-Марино очень опасный соперник. Первые 25 минут мы не могли забить. Ещё минут 10-15 и началась бы не паника, но легкое раздражение. Но очень рады победили так крупно, побили рекорд. Очень рад, что забил, хотя мог ещё больше.

- 24 года держался рекорд, сколько теперь продержится?

- Долго, если Гибралтар не попадется.

Кипр? К нему мы будем готовиться с завтрашнего дня. Неприятный соперник. В любом случае нам надо набирать очки, мы поиграли Бельгии. Любая потеря очков, это чревато. Мы и поэтому хотели больше забить и не пропустить

Теги: Дзюба Сборная России
Вчера, 22:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама