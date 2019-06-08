Роберто Манчини считает, что Италия должна была забивать четвертый мяч в поединке с Грецией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини - о матче со сборной Греции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020.

"Не думаю, что это была наша лучшая игра. Важно, что мы продолжили прогрессировать. Мы хорошо играли с первой минуты и правильно вели игру. Сейчас самое главное - почему мы не забили четвертый мяч? Нам нужно было оказывать на соперника более серьезное давление и реализовать некоторые из своих моментов. Мы рисковали пропустить, Греция могла пару раз поймать нас на контратаках", - цитирует Манчини Football Italia.

"СЭ"
Теги: Манчини Сборная Италии Сборная Греции
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