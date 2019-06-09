Андрей Канчельскис: такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу национальной команды над Сан-Марино (9:0).
"Смешно смотреть на такие игры. Я переключал на другие матчи, где было более интересно. Руководителям УЕФА надо задуматься. Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам. Жалко смотреть. Они сами не понимали, что творят. Не знают, что вообще делать на футбольном поле: куда бежать, что делать с мячом.
Дзюба после гола поблагодарил Черчесова за то, что его не заменили? На это было смешно смотреть. Дзюбе еще надо было в vip-ложу побежать и кого-то поблагодарить или поцеловать. Хватит ли сил? На Кипр должно остаться. Если такие сборные будем бояться, тогда не надо выходить на футбольное поле", - цитирует Канчельскиса "Спорт день за днем".
"Смешно смотреть на такие игры. Я переключал на другие матчи, где было более интересно. Руководителям УЕФА надо задуматься. Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам. Жалко смотреть. Они сами не понимали, что творят. Не знают, что вообще делать на футбольном поле: куда бежать, что делать с мячом.
Дзюба после гола поблагодарил Черчесова за то, что его не заменили? На это было смешно смотреть. Дзюбе еще надо было в vip-ложу побежать и кого-то поблагодарить или поцеловать. Хватит ли сил? На Кипр должно остаться. Если такие сборные будем бояться, тогда не надо выходить на футбольное поле", - цитирует Канчельскиса "Спорт день за днем".