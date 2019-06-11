20-летний Мбаппе забил 100-й гол в карьере

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Андорры принимает национальную команду Франции. Встреча в эти минуты проходит на стадионе "Насьонал" в Андорра-ла-Велья.На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе. Этот гол стал для 20-летнего французского футболиста 100-м забитым мячом в карьере.Мбаппе провёл в составе национальной команды Франции 33 матча и записал на свой счёт 13 голов. Французский форвард играл в "Монако" с 2015 по 2017 год, принял участие в 60 матчах и забил 27 голов за монегасков. За "Пари Сен-Жермен" Мбаппе выступил в 87 матчах и отметился 60 голами.