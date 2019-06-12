Игорь Гамула: возможно, время Чалова в сборной России еще не пришло

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула оценил выступление сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы – 2020.

"На сегодняшний день главное – это три очка. Ребята после чемпионата России сразу поехали на сборы. Конечно, это утомительно, морально они уже были опустошены. Нельзя сказать, что не было настроя. Сейчас команда отдохнёт, а в сентябре будет показывать хороший футбол и результат. Сборная России займёт второе место в группе, с этим никаких проблем не будет.

Что касается внутренних резервов команды, всё зависит от футболистов, которые будут показывать свой уровень игры в чемпионате. Может, откроются новые звёзды. Возможно, время Чалова ещё не пришло. Не надо никуда спешить", - цитирует Гамулу "Чемпионат.com".
Теги: Гамула Чалов Сборная России
Сегодня, 17:25
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