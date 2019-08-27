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Леонид Калошин: Карасёв - единственный кандидат из россиян для работы на Евро-2020

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин выразил мнение, что из российских арбитров получить назначение на матчи чемпионата Европы 2020 года может только Сергей Карасёв.
Фото: Матч ТВ
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин выразил мнение, что из российских арбитров получить назначение на матчи чемпионата Европы 2020 года может только Сергей Карасёв.

"На данный момент из российских арбитров единственный кандидат на матчи чемпионата Европы 2020 года — это Сергей Карасёв. Списки будут объявлены в первой половине 2020 года. Скорее всего, весной", - цитирует Калошина "Чемпионат"


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Теги: Калошин Карасев
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