Леонид Калошин: Карасёв - единственный кандидат из россиян для работы на Евро-2020

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин выразил мнение, что из российских арбитров получить назначение на матчи чемпионата Европы 2020 года может только Сергей Карасёв.



Фото: Матч ТВ