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Роберт Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии после поражения от Армении

Пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины объявила об уходе Роберта Просинечки с должности главного тренера сборной.

"Я поговорил со всеми и решил уйти. Когда я приехал, я верил, что мы поборемся за выход в финальную часть чемпионата Европы. Нам это сделать не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге Наций. Я больше не тренер", — рассказал Просинечки о своем решении.

Sport24.ru


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Теги: Просинечки Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Армении
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