Роберт Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии после поражения от Армении

Пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины объявила об уходе Роберта Просинечки с должности главного тренера сборной."Я поговорил со всеми и решил уйти. Когда я приехал, я верил, что мы поборемся за выход в финальную часть чемпионата Европы. Нам это сделать не удалось. Мой преемник успеет подготовить команду к Лиге Наций. Я больше не тренер", — рассказал Просинечки о своем решении.