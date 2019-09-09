Бывший нападающий сборной России прокомментировал победу национальной команды над Казахстаном (1:0) в квалификации Евро-2020.
"Главное — результат, все мы знаем, что игра забывается, а результат остается. Конечно, было тяжело играть против обороняющейся команды, десять человек в штрафной, и все защищаются, но наши — молодцы. Смогли забить и добились нужного результата. Думаю, задача выхода на Евро будет выполнена.
Если выделять из наших футболистов, то отмечу Фернандеса, автора гола. Преимущество в любом случае было за российскими футболистами. Первое место в группе? Конечно, с бельгийцами очень тяжело, но, думаю, любой футболист мечтает выигрывать и настраивается на это, поэтому все возможно", - цитирует Булыкина Sport24.ru.
Дмитрий Булыкин: главное - счет, все мы знаем, что игра забывается, а результат остается
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