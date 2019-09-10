«Поздравляю сборную Азербайджана с этим результатом. Сегодня мы хорошо начали игру, имели много шансов, забили быстрый гол, но затем вратарь Азербайджана здорово играл. Постепенно у нас в игре появилась нервозность. Во втором тайме соперник хорошо действовал, и мы ему позволили это. Родные трибуны также погнали азербайджанских футболистов вперед. Придется смириться с таким результатом и готовиться к следующим матчам.
Если бы сделали быстрые замены, возможно, игра пошла бы иначе. У Ребича было два голевых момента, но он их упустил. Однако я не стал его заменять, желая выказать ему доверие. Увы, мы не забили, а соперник сыграл хорошо и отметился заслуженным голом. Азербайджан и в первом матче в Загребе проявил себя с хорошей стороны. Я тогда сказал, что ваша команда отнимет очки у других сборных. Странно, что она этого не сделала.
Можно ли назвать «Бакселл Арену» адским стадионом для Хорватии? Ни один стадион не может быть адом. Просто надо использовать свои моменты», — цитирует Далича Azerisport.
Главный тренер сборной Хорватии — о ничьей в Азербайджане: ни один стадион не может быть адом
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с Азербайджаном (1:1) в матче квалификационного турнира Евро-2020.
Фото: azerisport.com
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