Болельщики сборной России получат две тысячи билетов на гостевую встречу восьмого тура отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020 с Кипром. Об этом сообщил пресс-атташе Кипрской футбольной ассоциации Константинос Шиамбуллис.
"Обычно на матчах сборной на Кипре не бывает аншлага, того же мы ждем и от матча со сборной России. Болельщики российской команды будут располагаться на северной трибуне стадиона. Им будет выделено около 2000 билетов.
Продажи билетов стартовали 17 сентября. Цена одного билета составляет 10 евро", — приводит слова Шиамбуллиса ТАСС.
Сборная Кипра выделит российским болельщикам 2 тысячи билетов на матч отбора Евро-2020
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