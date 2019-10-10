Член совета директоров РЖД Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от матча сборной России с Шотландией в седьмом туре отборочного раунда к чемпионату Европы-2020.
"Думаю, есть шансы выйти на Евро уже сегодня. Все зависит от настроя. Если он будет таким же, как и в предыдущих матчах, то выйдем дальше. Болельщики будут гнать команду вперед. Погода, конечно, не идеальная, но все равно придет достаточно много народу. Все хотят увидеть победу.
В современном футболе нет слабых команд. Если шотландцы сыграют дисциплинированно, то доставят много проблем. В таких матчах важно забить первый гол, чтобы все раскрылись и раскрепостились", - цитирует Дворковича Sport24.ru.
Дворкович: у сборной России есть шанс выйти на Евро уже сегодня. Все зависит от настроя
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