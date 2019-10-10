Чемпионат Европы
7 тур
Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84.
Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков (Черышев, 66), Головин, Ионов (Ахметов, 79), Дзюба (Комличенко, 86).
Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек (Армстронг, 81), Снодграсс, Макгинн, Берк (Шенклэнд, 46), Макгрегор, Фрейзер (Кристи, 68).
Предупреждения: Флек, 41.
Россия разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль
Сегодня, 10-го октября, в матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 сборная России на стадионе "Лужники" одержала крупную победу над командой Шотландии. Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль в матче оформил нападающий Артем Дзюба и по одному голу забили полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин, который помимо гола отдал два голевых паса.
Фото: РФС
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