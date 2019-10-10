В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Бельгии принимала сборную Сан-Марино.
Чемпионат Европы
7 тур
Голы: Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 35 (автогол), Алдерверейльд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версарен, 84 (пенальти), Кастань, 90
Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрельд, Кастань, Шадли, Тилеманс, Ванакен, Азар (Карраско, 63), Мертенс (Версарен, 63), Лукаку (Бентеке, 76).
Сан Марино: Бенедеттини, Палацци, Симончини, Баттистини, Грандони (Лунадей, 78), Бролли, Муларони, Гиарди (Хирши, 46), Э. Голинуччи, Нанни, Берарди (А. Голинуччи, 46)
Предупреждения: Мертенс, 51, Муларони, 81, Симончини, 90+1
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020
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