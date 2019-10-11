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Ефремов: от сборной России очень хорошие впечатления, давно-давно такого не было!

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Шотландии (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

"Голы забили прекрасные, от сборной очень хорошие впечатления, давно-давно такого не было! Пасы были хорошие, забегания и стеночки. Вообще нет никаких негативных эмоций. Хотел бы выделить тех, кого, наверное, все выделяют: Дзюба, Головин и Джикия.

Про Кипр я даже не думаю, все мысли о сборной Бельгии, хорошо бы попробовать их обыграть, это будет круто. Если мы выйдем с первого места, то будет совсем здорово. Впереди три матча, уж одно очко хотя бы с Сан-Марино мы точно добудем!

Можно ли сказать, что сегодняшняя сборная — лучшая за последнее время? Они же чего-то добились, это сборная победителей, поэтому у них есть уверенность в себе, а это самое главное", — сказал Ефремов в беседе с Sport24.


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Теги: Сборная России Чемпионат Европы Ефремов
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