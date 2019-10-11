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Сантуш: после гола Роналду Люксембургу игроки сборной Португалии начали думать о матче с Украиной

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2020 с Люксембургом (3:0).

"В первые 25 минут встречи мы действовали очень хорошо, были очень динамичны и создавали голевые моменты. Затем мы потеряли глубину, и Люксембург начал чувствовать себя комфортнее, хоть и не создавал опасности у наших ворот.

Мы хорошо начали второй тайм. Думаю, мы уверенно контролировали ход этой встречи, а после второго мяча (автором которого стал Криштиану Роналду — прим. Sport24) игроки начали думать о предстоящем матче с Украиной", — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.


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Теги: Сантуш Сборная Португалии Сборная Люксембурга Роналду
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