Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2020 с Люксембургом (3:0).
"В первые 25 минут встречи мы действовали очень хорошо, были очень динамичны и создавали голевые моменты. Затем мы потеряли глубину, и Люксембург начал чувствовать себя комфортнее, хоть и не создавал опасности у наших ворот.
Мы хорошо начали второй тайм. Думаю, мы уверенно контролировали ход этой встречи, а после второго мяча (автором которого стал Криштиану Роналду — прим. Sport24) игроки начали думать о предстоящем матче с Украиной", — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
Сантуш: после гола Роналду Люксембургу игроки сборной Португалии начали думать о матче с Украиной
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»