Главный тренер сборной Армении Армен Гюдбудагянц прокомментировал поражение от Финляндии в отборочном матче к Евро-2020.
"Мы сменили тактику после двух стартовых матчей отборочного цикла. Сначала мы играли в более осторожный футбол, но потом начали действовать агрессивно, с высоким прессингом. После этого мы провели 6 игр, в которых одержали 3 победы, потерпели 2 поражения и одну встречу завершили вничью. То есть мы постарались играть в смелый футбол, и вообще в футбол. Правда, игроки приезжают в сборную на короткий срок, из-за чего не хватает времени для создания стиля игры и почерка. За это время что-то получилось, а что-то - нет. С точки зрения характера, не считая этой последней игры... Хотя ребята вновь играли с желанием, но былой агрессивности не было. Почему Финляндия была намного лучше Армении? В первом тайме была равная игра. После второго гола наша дисциплина улетучилась, появилось пространство, а у них есть очень быстрый нападающий, который смог использовать эти пробелы", - цитирует тренера ArmFootball.com.
Главный тренер сборной Армении: ребята вновь играли с желанием, но былой агрессивности не было
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