"Конечно, я буду поддерживать Россию на чемпионате Европы по футболу. Почему нет?
Но больше я буду болеть за Ирландию, естественно", — передает слова Макгрегора Sport24.
Россия уже квалифицировалась на Евро-2020. Ирландия лидирует в отборочной группе D, набрав 12 очков в семи матчах, и имеет хорошие шансы на проход дальше.
Макгрегор заявил, что будет поддерживать сборную России на Евро-2020
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве признался, что поддержит российскую сборную по футболу на грядущем Евро-2020.
Фото: Brandon Magnus / Zuffa LLC / Zuffa LLC via Getty Images
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