Макгрегор заявил, что будет поддерживать сборную России на Евро-2020

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве признался, что поддержит российскую сборную по футболу на грядущем Евро-2020.

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