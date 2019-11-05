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Юношеская сборная России вызвала 23 игрока для подготовки к квалификации ЧЕ-2020

Пресс-служба РФС объявила состав юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения). С 13 по 19 ноября национальная команда примет участие в 1-м отборочном раунде чемпионата Европы — 2020 U-19.

На мини-турнире в Уэльсе россияне поборются за выход в Элитный раунд квалификации с командой принимающей страны, Косово и Польшей. Из 23 футболистов в итоговую заявку войдут 20.

Вратари: Виталий Ботнарь ("Локомотив"), Иван Будачев ("Ленинградец").

Защитники: Илья Агапов ("Рубин"), Илья Быковский ("Арсенал"), Илья Вахания, Данила Прохин, Александр Сандрачук (все — "Зенит"), Дмитрий Владимиров ("Динамо"), Владислав Микушин ("Факел"), Алексей Никитенков ("Чертаново").

Полузащитники: Никита Бакалюк, Руслан Литвинов, Степан Оганесян (все — "Спартак" ), Леонид Герчиков ("Чертаново"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Андрей Мазурин, Игорь Школик (оба — "Динамо"), Никита Макаров ("Рубин"), Максим Петров ("Локомотив"), Эдгар Севикян ("Леванте").

Нападающие: Максим Данилин ("Динамо"), Кирилл Косарев ("Зенит"), Максим Кутовой ("Краснодар").

С 7 по 12 ноября юношеская сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Кардиффе.

"Всех ребят, которых тренерский штаб вызвал для подготовки к 1-му отборочному раунду чемпионата Европы — 2020, мы хорошо знаем. Они, в свою очередь, отлично знают наши требования. Эти футболисты прошли много сборов, и мы довольны их физической формой, игровым состоянием. К сожалению, не сможет нам помочь из-за травмы Максим Данилин из "Спартака", которому мы все желаем скорейшего выздоровления.

В Кардиффе у нас будут три полноценных тренировочных дня в рамках сбора. Основная задача — это напомнить ребятам то, что мы хотим видеть в их исполнении. На турнире нам предстоит сыграть с командами Косово, Уэльса и Польши. Конечно, информация о соперниках важна, мы собрали ее в достаточном количестве, но самое главное — то, как мы будем действовать на футбольном поле. У нас есть свое понимание игры. Мы знаем, как мы хотим играть. Уверен, что если ребята будут играть в силу своих возможностей, то будет положительный результат", — приводит РФС слова старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова.


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Теги: Юношеская сборная России
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