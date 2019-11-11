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Все билеты на матч Россия - Бельгия проданы

Все билеты на отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС, которая состоится 16 ноября на "Газпром-арене" в 20.00 мск.

"Все билеты на матч реализованы", - сообщили в пресс-службе. Стадион в Санкт-Петербурге вмещается 68 тысяч зрителей.

Сборная России досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, разгромив в последнем матче в октябре команду Кипра со счетом 5:0. В восьми играх в группе I россияне набрали 21 очко, отставая на три балла от бельгийцев.


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Теги: Сборная России Сборная Бельгии
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