Головин снова не тренируется в общей группе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино в Сочи.

Фото: Rusfootball.info

Сегодня, 14 ноября, сборная России проводит заключительную тренировку в Сочи, после чего отправится в Санкт-Петербург. Команда работает в полном составе, за исключением полузащитника Александра Головина, который снова занимается индивидуально, передает корреспондент Rusfootball.info Виктор Драгунов.



Напомним, футболист "Монако" присоединился к общей группе только вчера, 13 ноября, а до этого работал по индивидуальной программе. Таким образом, на сборе в Сочи футболист провел только одно занятие со всей командой.



Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.