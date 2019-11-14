Комличенко: сборная России хочет вернуть Бельгии должок (видео)

Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата Европы с национальной командой Бельгии.

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"Понятно, что интерес к матчу с Бельгией подогревается. Эта команда - хороший соперник, но у меня нет каких-то ожиданий, я просто готов на 100%. В Сочи было время подготовиться, были тактические занятия, поработали над физическим состоянием, разобрали соперника. Станислав Черчесов лучше меня знает, что требуется. Мне нужно не сбавлять, а только прибавлять.В группе с Бельгией первое место будет почетным, тем более мы первый матч им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было.Погода и условия в Сочи отличные. С удовольствием здесь остался бы, но нужно ехать в Санкт-Петербург", - передает слова Комличенко корреспондентВиктор Драгунов.