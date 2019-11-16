Тадич: Сербия должна отомстить за 0:5 на Украине

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич подвел итоги игры с Люксембургом (3:2) и поделился ожиданиями от заключительного матча отбора Евро-2020 с Украиной. Игра состоится 17 ноября. Первый матч во Львове 7 июня завершился поражением сербов со счетом 0:5.На вторую путевку на Евро-2020 из группы В претендуют Португалия и Сербия, у которых 14 и 13 очков соответственно. В последнем туре Португалия сыграет с Люксембургом."Мы хорошо сыграли с Люксембургом в первом тайме, имели моменты, и счет должен был быть 3:0. Второй тайм стал большим разочарованием. Без движения на поле нельзя добиться результата. Это работало 60 лет назад, но не сейчас.Выйти на Евро-2020 будет непросто. Объективно, Португалия — более сильная команда, чем Люксембург. Остается надеяться, что поле будет не в лучшем состоянии. Мы надеемся на чудо, но…Что касается нашего матча, то мы должны отомстить за то, что было на поле на Украине. Нужно приложить еще больше усилий, и тогда что-то получится", — цитирует Тадича mondo.rs.