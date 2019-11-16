Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал, почему именно Санкт-Петербург был выбран как место проведения четырех матчей чемпионата Европы 2020 года.
"Когда мы подавали заявку, мы почувствовали большее тепло по отношение от УЕФА к этому городу. Нам нужен был город, который мог бы победить. Я не хочу сказать, что не победила бы Москва или другой город. Понимаете, есть официальная часть, а есть интуитивная. Мы почувствовали, что с этим городом можем победить", - цитирует Сорокина Sport24.
Сорокин объяснил, почему именно Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020
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