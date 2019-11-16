Стюард нанёс травму футболисту сборной Польши, сбив его с ног во время матча

Во время матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Израиля и Польши стюард сбил с ног польского защитника Томаша Кендзёра. Инцидент произошёл в концовке встречи после того, как болельщик выбежал на поле, а преследовавший его стюард столкнулся с футболистом. Кендзёра после удара упал и долгое время не мог подняться.После этого арбитр был готов увести команды в раздевалки и досрочно завершить встречу, но, побеседовав с футболистами, принял решение доиграть матч.Встреча состоялась на стадионе "Тедди" в Иерусалиме и завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Польши. Победу гостям принесли результативные удары полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка и форварда "Милана" Кшиштофа Пёнтека. У хозяев гол на счету Мунаса Даббура.