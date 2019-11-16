Украинский комментатор: а за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?

Украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:4) в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Фото: instagram.com/v.vatsko

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" — написал Вацко в своём "твиттере".



Напомним, сборные Украины и России досрочно вышли на чемпионат Европы, который пройдет летом 2020 года.



В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино.