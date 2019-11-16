"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" — написал Вацко в своём "твиттере".
Напомним, сборные Украины и России досрочно вышли на чемпионат Европы, который пройдет летом 2020 года.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино.
Украинский комментатор: а за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?
Украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:4) в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Фото: instagram.com/v.vatsko
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