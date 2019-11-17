Косово - Англия: Хадсон-Одои и Кейн выйдут в стартовом составе

Стали известны составы Косово и Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.



Косово: Мурич — Войвода, Ррахмани, Алити, Колели — Целина, Дрешевич, В. Бериша — Хадергенай, Нухиу, Рашица.



Запасные: Уйкани, Бекай, Воца, Шаля, Рашкай, Халими, Муслия, Рашани, Хасани, Пачарада, Жегрова, Джеймайли.



Англия: Поуп — Александр-Арнолд, Магуайр, Мингс, Чилуэлл — Хадсон-Одои, Уинкс, Райс, Стерлинг — Окслейд-Чемберлен, Кейн.



Запасные: Пикфорд, Хендерсон, Триппьер, Роуз, Стоунз, Томори, Маунт, Мэддисон, Санчо, Рэшфорд, Уилсон, Абрахам.

