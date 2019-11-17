Сборная Англии разгромила сборную Косово

В матче 10-го тура квалификации Евро-2020 сборная Англии в гостях разгромила сборную Косово со счетом 4:0.



Чемпионат Европы-2020



10 тур



Голы: Уинкс, 32, Кейн, 79, Рэшфорд, 83, Маунт, 90+1.



Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Колели, Войвода, Дрешевич, В. Бериша (Халими, 65), Целина, Рашица, Хадергенай (Жегрова, 73), Нухиу (Рашани, 82).



Англия: Поуп, Мингс, Магуайр, Чилуэлл, Александер-Арнольд (Томори, 84), Райс, Уинкс, Стерлинг, Хадсон-Одои (Рэшфорд, 59), Окслэйд-Чемберлен (Маунт, 72), Кейн.



Предупреждения: Колели, 48.