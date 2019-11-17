Симонян посетил открытие нового стадиона в Будапеште и нанес символический удар по мячу

В Будапеште открылся «Ференц Пушкаш», который следующим летом примет матчи #EURO2020.



Символический удар по мячу в матче нанес Никита Симонян, который дружил с великим венгерским форвадом.



В первом матче хозяева уступили Уругваю со счетом 1:2. pic.twitter.com/ZCIf3S6qcF — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 17, 2019

Легендарный советский футболист, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян посетил открытие стадиона "Ференц Пушкаш" в Будапеште.В матче открытия арены, которая следующим летом будет принимать матчи чемпионата Европы-2020, сборная Венгрии проиграла команде Уругвая со счетом 1:2.93-летний Симонян, который дружил с великим венгерским футболистом Ференцем Пушкашем, нанес символический удар по мячу.Стадион в Будапеште, строительство которого началось в 2017 году, вмещает 68?000 зрителей. На этой арене пройдут три матча группового этапа Евро-2020 и одна игра 1/8 финала.