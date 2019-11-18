Известный тренер Рашид Рахимов прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:4) в матче отбора к Евро-2020.
Благодаря этой победе бельгийцы заняли первое место в отборочной группе I. Россия заняла второе место.
"Хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена. Причем команда сделала это достаточно уверенно. Мы с самого начала понимали, что бельгийцы являются фаворитами группы I. В то же время подопечные Станислава Черчесова неплохо выглядели в первом матче с "красными дьяволами", а во втором им не хватило азарта.
Не вижу ничего страшного в этом результате, сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить ее на ступень ниже. Все равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть еще время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить", — цитирует тренера RT на русском.
Рахимов: не вижу ничего страшного в разгроме от сборной Бельгии
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