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Черчесов: у нас все время что-то подогревается. Раньше говорили о Чалове, теперь о Гилерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался обсуждать форму вратаря команды Гилерме, который в последнее время демонстрирует не самую уверенную игру.

— Вы с Гилерме общались? Сейчас обсуждают его игру в сборной.

— Я с Гилерме не разговаривал. Чувствует он себя хорошо.

— Но с ним же какая-то работа ведется?

— Если какая-то работа ведется — значит, что-то ненормально. А у нас все нормально. Мы сегодня проанализируем игру с Бельгией, с профессиональной точки зрения ее разберем.

У нас все время что-то подогревается… Не подогревалось бы это — подогревалось бы что-то другое. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме. Завтра еще что-то придумают. Две недели непонятно зачем обсуждали позицию Зобнина… Из того, что мы видим и читаем, стараемся выцеплять что-то полезное.

Sprot24.ru


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Теги: Черчесов Сборная России Чалов Гилерме
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