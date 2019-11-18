Черчесов: у нас все время что-то подогревается. Раньше говорили о Чалове, теперь о Гилерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался обсуждать форму вратаря команды Гилерме, который в последнее время демонстрирует не самую уверенную игру.— Я с Гилерме не разговаривал. Чувствует он себя хорошо.— Если какая-то работа ведется — значит, что-то ненормально. А у нас все нормально. Мы сегодня проанализируем игру с Бельгией, с профессиональной точки зрения ее разберем.У нас все время что-то подогревается… Не подогревалось бы это — подогревалось бы что-то другое. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме. Завтра еще что-то придумают. Две недели непонятно зачем обсуждали позицию Зобнина… Из того, что мы видим и читаем, стараемся выцеплять что-то полезное.