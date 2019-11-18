Россия и Дания сыграют в одной группе на Евро-2020

Определился первый соперник сборной России по финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова попала в группу В, куда также вошла сборная Дании.

Фото: официальный сайт РФС

Датчане по итогам квалификации заняли 2-е место в группе D, пропустив вперед Швейцарию. В последнем матче датчане упустили победу над Ирландией (1:1) и шанс занять первую позицию.



Если сборная Германии во вторник, 19 ноября, обыграет Северную Ирландию, то еще одним соперником россиян станет команда Бельгии, с которой сборная России играла в квалификации.



Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.