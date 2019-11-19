Сборная Англии определилась с одним из соперников на мартовские товарищеские матчи.
Команда Гарета Саутгейта, которая вышла на чемпионат Европы — 2020, став победителем отборочной группы А, в первом месяце весны проведет две товарищеские встречи — 27 и 31 марта.
Футбольная ассоциация Англии пока не нашла соперника для сборной на матч 27 марта, а вот 31 марта команда Саутгейта сыграет со сборной Дании, которая также отобралась на Евро-2020. Встреча пройдет на "Уэмбли".
Ранее Англия и Дания 19 раз играли друг с другом: 12 побед у англичан, 3 — у датчан, 4 встречи завершились вничью.
Sport24.ru
Англия и Дания проведут товарищеский матч на "Уэмбли"
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