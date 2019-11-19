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Англия и Дания проведут товарищеский матч на "Уэмбли"

Сборная Англии определилась с одним из соперников на мартовские товарищеские матчи.

Команда Гарета Саутгейта, которая вышла на чемпионат Европы — 2020, став победителем отборочной группы А, в первом месяце весны проведет две товарищеские встречи — 27 и 31 марта.

Футбольная ассоциация Англии пока не нашла соперника для сборной на матч 27 марта, а вот 31 марта команда Саутгейта сыграет со сборной Дании, которая также отобралась на Евро-2020. Встреча пройдет на "Уэмбли".

Ранее Англия и Дания 19 раз играли друг с другом: 12 побед у англичан, 3 — у датчан, 4 встречи завершились вничью.

Sport24.ru


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Теги: Сборная Англии Сборная Дании
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