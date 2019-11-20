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Юран: на 99,9% Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший игрок сборной России Сергей Юран прокомментировал тот факт, что российские болельщики оскорбляли нападающего национальной команды Артема Дзюбу во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0).

"Не понимаю, в чем смысл скандировать такие речовки в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде, борется за звание лучшего бомбардира в истории страны. Не знаю, насколько Джикия уверен, что это были россияне. Если бы это действительно было так, то подобные инциденты случались бы повсеместно. Да, они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время все было тихо. 99,9%, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик", — цитирует Юрана RT на русском.


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Теги: Юран Дзюба Сборная России
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