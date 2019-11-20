Бывший игрок сборной России Сергей Юран прокомментировал тот факт, что российские болельщики оскорбляли нападающего национальной команды Артема Дзюбу во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0).
"Не понимаю, в чем смысл скандировать такие речовки в адрес футболиста, который забивает и приносит пользу команде, борется за звание лучшего бомбардира в истории страны. Не знаю, насколько Джикия уверен, что это были россияне. Если бы это действительно было так, то подобные инциденты случались бы повсеместно. Да, они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время все было тихо. 99,9%, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик", — цитирует Юрана RT на русском.
Юран: на 99,9% Дзюбу оскорбляли не российские болельщики
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