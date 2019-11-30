На матчах Сан-Марино - Россия и "Урал" - "Спартак" болельщики скандировали в адрес Дзюбы нецензурные кричалки.
- Дзюба в матче с Сан-Марино подвергся оскорблениям со стороны фанатов. Как капитан отреагировал на это?
- Как мне сказали, я точно не уверен в этом, это были фанаты "Спартака", которые обозлены на Артема из-за перехода (в "Зенит"). Мне кажется, он не обращает внимания на это.
- После матча команда подошла к трибуне благодарить болельщиков. Говорят, Дзюба воспринял это решение как одобрение их действий.
- Ничего не было. Мы в раздевалке даже пошутили на эту тему, сказали ему: мол, как тебя любят после Бельгии. Очень раздули это, читал новости. Артем очень устал в игре, очень хотел забить голы, чтобы стать лучшим бомбардиром отборочного цикла.
- В Instagram форвард отписался почти ото всех игроков, оставив только вас и Дениса Черышева. Люди стали думать, что он на всех обиделся.
- Даже не знал об этом. Может, взломали? На Артема не похоже, чтобы он обижался на кого-то, - приводят слова Головина РИА Новости.
Головин: пошутили над Дзюбой, как его любят после Бельгии. Не похоже, чтобы он обижался
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал ситуацию,сложившуюся в последние недели вокруг капитана национальной команды Артёма Дзюбы.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»