Экс-футболист сборной Финляндии Алексей Еременко поделился впечатлениями от жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
"Я не думаю, что это удачный или неудачный жребий. Если смотреть с футбольной стороны, не имеет значения, с кем ты попадаешь в группу. Особенно для сборной Финляндии, так как она является дебютантом крупных турниров, для нее это новый опыт, естественно, что она будут стараться набрать как можно больше очков. Понятно, что у России совсем другое положение.
Вместе с тем списывать со счетов финнов нельзя, как и думать о том, что это новички, которые будут проходным вариантом, мальчиком для битья, возможностью заработать очки. У сборной Финляндии матчи в Копенгагене и Санкт-Петербурге - это два шага. В оба города приедет многотысячная бригада болельщиков, думаю, болельщики уже начали бронировать билеты", - цитирует Еременко ТАСС.
А. Еременко: списывать со счетов финнов нельзя
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