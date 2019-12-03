В преддверии чемпионата Европы — 2020 в Петербурге состоялось торжественное открытие Центра выдачи паспортов болельщика, сообщает Sport24.
Первый Центр выдачи открылся по адресу Невский проспект, 48.
В открытии Центра принимали участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов и экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев.
По словам Кириллова, Центры выдачи Fan ID также будут открыты на Крестовском острове и на Приморском шоссе, 70 в ТЦ "Питерленд".
Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут 3 матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, а также один четвертьфинал.
В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID для Евро-2020
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