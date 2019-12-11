Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков, признанный "Джентльменом года", поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2020 года.
"У нас очень сложная группа (сборной России достались Бельгия, Дания). Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.
Два матча в Питере? Маленький плюс есть в этом. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние. Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, с свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра. Все-таки собраться на неделю на полторы, чтобы сыграть отборочные матчи это одно. А длительный сбор перед крупным турниром совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс", — цитирует Жиркова "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде.
Жирков: группа на ЧЕ-2020 сильнее той, что была на ЧМ-2018. Сборной России будет тяжело
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