Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне капитан команды "Днепр-1" Сергей Кравченко поделился ожиданиями от возможной встречи национальных команд Украины и России на чемпионате Европы-2020.
"Если такая встреча состоится, и сборные Украины и России сойдутся в плей-офф, то это будет суперматч, с колоссальным ажиотажем.
Украина сейчас показывает хороший футбол, и команда России неплохо выглядит. Тем не менее, сборная Украины сейчас более стабильна, она в отборочном цикле не проигрывала вообще, а Россия два раза уступила бельгийцам. Мы все, конечно же, будем болеть за украинцев.
Мой прогноз: итоговый счет встречи — 2:0 в пользу сборной Украины", — цитирует Кравченко "Диалог"
Экс-хавбек сборной Украины: если Украина встретится с Россией на Евро, то выиграет 2:0
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