"Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю.
Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодёжную и юношеские сборные Франции", — приводят слова Ле Таллека "Известия".
Ранее полузащитник выступал за "Ренн, "Боруссию" Дортмунд, "Нант", "Говерлу", "Мордовию", "Црвену Звезду" и "Монпелье".
Всего за карьеру он провёл 310 матчей, забил 34 мяча и отдал 19 голевых передач.
Игрок "Монпелье" Ле Таллек получит российское гражданство ради Евро-2020
29-летний французский полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек рассказал, что несколько месяцев назад инициировал процесс получения российского гражданства, а также выразил готовность играть в составе сборной России.
Фото: РИА Новости
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