"Я немножко с иронией отношусь к этому турниру. С Лигой наций просто стало больше матчей, за которыми интересно наблюдать. А что касается нашего жребия: ну, группа как группа. Сбалансированная, ровная, как и остальные.
У Сербии достаточно хорошая команда, хотя уже многие годы остаётся немного в тени мирового футбола. Турция — непростая команда, они это доказали в матчах с нашей сборной. А венгры всегда хотят как-то хлопнуть дверью, всё-таки их сборная очень давно не получала футбольной славы", — цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня стали известны соперники нашей сборной по Лиге наций.
Нашей команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Венгрии и Турции. Все матчи команды сыграют осенью 2020-го года.
В прошлом розыгрыше турнира сборная России заняла второе место в группе со Швеций и Турцией.
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Мостовой - о жеребьёвке Лиги наций: группа как группа
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал результаты жербьёвки Лиги наций.
Фото: "Р-Спорт"
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