Дидье Дешам: мы должны выиграть матч против коронавируса

Главный тренер сборной Франции прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.

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"Это мудрое решение, учитывая разрушения, которые вызывает коронавирус по всему миру. У всех из нас сейчас другой приоритет.Давайте подумаем о тех, кто страдает, и тех, кто, к сожалению, начнет страдать от болезни в ближайшие дни или недели. Понимание приоритетов, своих обязанностей и гражданского долга сейчас важнее, чем когда-либо. Матч против коронавируса — единственный, который нужно выиграть. Нам необходимо проявить солидарность, строгость, дисциплину. Это наш общий матч, а не только медицинских работников", — цитирует Дешама пресс-служба сборной Франции.Сегодня стало известно о том, что УЕФА перенес чемпионат Европы 2020 на лето следующего года. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2011-го года.Напомним, что сборная Франции является действующий чемпионом мира. Французы выиграли мундиаль в 2018-м году в России.