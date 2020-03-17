Президент УЕФА: коронавирус - самый большой кризис, с которым сталкивался футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал перенос Евро-2020 на лето 2021-го года.

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"Это самый большой кризис в истории, с которым сталкивался футбол. Мы все знаем, что этот ужасный вирус, который распространился по всей Европе, сделал футбол и всю жизнь в Европе совершенно невозможными. Мы знали, что должны остановить соревнования.



Стоимость переноса Евро еще не рассчитана. Но это обойдется в сотни миллионов евро. Экономическая ситуация в Европе и в мире также нанесет нам вред. Речь идет не только о потерях, которые мы понесем непосредственно с отсрочкой проведения турнира, это скажется на всей экономике.



Сегодня пришло время для единства и принятия решений. А завтра самое время приступить к оценке возможного ущерба. Но я все равно думаю, что мы все вместе закончим это. Мы выйдем из этой ситуации и станем сильнее, чем когда-либо", — приводит слова Чеферина Associated Press.



Сегодня стало известно, что чемпионат Европы перенесен на лето 2021-го года из-за распространения коронавируса в Европе.



Матчи европейского первенства пройдут в период с 11 июня по 11 июля 2021-го года.

