Президент УЕФА: коронавирус - самый большой кризис, с которым сталкивался футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал перенос Евро-2020 на лето 2021-го года.
Фото: Getty Images
"Это самый большой кризис в истории, с которым сталкивался футбол. Мы все знаем, что этот ужасный вирус, который распространился по всей Европе, сделал футбол и всю жизнь в Европе совершенно невозможными. Мы знали, что должны остановить соревнования.

Стоимость переноса Евро еще не рассчитана. Но это обойдется в сотни миллионов евро. Экономическая ситуация в Европе и в мире также нанесет нам вред. Речь идет не только о потерях, которые мы понесем непосредственно с отсрочкой проведения турнира, это скажется на всей экономике.

Сегодня пришло время для единства и принятия решений. А завтра самое время приступить к оценке возможного ущерба. Но я все равно думаю, что мы все вместе закончим это. Мы выйдем из этой ситуации и станем сильнее, чем когда-либо", — приводит слова Чеферина Associated Press.

Сегодня стало известно, что чемпионат Европы перенесен на лето 2021-го года из-за распространения коронавируса в Европе.

Матчи европейского первенства пройдут в период с 11 июня по 11 июля 2021-го года.


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Теги: УЕФА Евро-2020 Чеферин
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