Черчесов: в Венгрию Луценко не полетит, он будет только на первом матче

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду нападающего тульского "Арсенала" Евгения Луценко и полузащитника "Зенита" Андрея Мостового.


Фото: РФС
"Мостовой хорошо провёл сезон в "Сочи", сейчас в "Зените" постоянно выходит на замену. Миранчук получил травму, поэтому вызвали.

Луценко – один из лучших бомбардиров, надо поближе с ним познакомиться и понять, на что мы вместе можем рассчитывать. Луценко будет только на первом матче, в Будапешт он не полетит, потому что у него нет визы", - передаёт слова Черчесова "Чемпионат".

Напомним, что сборная России проведёт 2 матча в сентябре в рамках Лиги наций. 3 числа россиянам предстоит домашняя игра против национальной команды Сербии, 6 они проведут гостевой матч против команды Венгрии.


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Теги: Черчесов Мостовой Ан Луценко Сборная России
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